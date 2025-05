israele intensifica gli attacchi su gaza la società lacerata

Israele ha intensificato le sue operazioni militari nella Striscia di Gaza, con attacchi aerei e operazioni di terra che mostrano l'escalation del conflitto. Le immagini diffusi dall'esercito evidenziano la gravità della situazione, mentre le parole di un funzionario israeliano sottolineano le tensioni inerenti al conflitto. Questo articolo esplora le conseguenze di questa escalation su una società già profondamente lacerata.

Gerusalemme, 26 mag. (askanews) - Si intensificano gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza; queste sono immagini distribuite dall'esercito nella giornata di domenica su operazioni di terra nel territorio palestinese. Un funzionario israeliano ha dichiarato lunedì al quotidiano Haaretz che Israele ha respinto l'ultima proposta di cessate il fuoco per Gaza. "L'offerta ricevuta da Israele non può essere accettata da nessun governo responsabile", ha detto la fonte. Secondo il ministero della salute di Gaza, gestito da Hamas, dal 18 marzo, giorno in cui è crollata la tregua temporanea, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno altre 3747 persone; la cifra dal 7 ottobre 2023 è di quasi 54mila morti, in larga parte civili...