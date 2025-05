Israele Idf | ‘puntiamo a prendere il 75% di Gaza in due mesi’

Le Forze di Difesa di Israele (IDF) stanno pianificando di espandere il loro controllo su Gaza, puntando a conquistare il 75% del territorio entro due mesi. Queste strategie sono state rivelate da The Times of Israel, evidenziando che attualmente l'esercito israeliano detiene circa il 40% della Striscia. La situazione continua a evolversi, alimentando preoccupazioni in un contesto di crescente tensione.