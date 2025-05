Israele colpisce una scuola rifugio a Gaza | almeno 30 i morti

Un attacco aereo israeliano sulla scuola Fahmi al-Jarjawi a Gaza City ha provocato almeno 30 morti, incluse donne e bambini. La struttura, che fungeva da rifugio per sfollati, è stata colpita mentre ospitava persone in cerca di sicurezza. Tra le vittime ci sono anche quelli che hanno perso la vita in modo tragico, bruciati vivi, evidenziando la gravità della situazione umanitaria nella regione.

Un attacco aereo israeliano ha colpito la scuola Fahmi al-Jarjawi nel quartiere Daraj di Gaza City, uccidendo almeno 30 persone, tra cui donne e bambini. Le vittime, alcune delle quali sono morte bruciate vive, si trovavano all’interno della scuola, che fungeva da rifugio per decine di sfollati palestinesi. Lo riferisce Al Jazeera. L’esercito israeliano sostiene che la scuola fosse un «centro di comando» di Hamas e della Jihad islamica palestinese, ma non ha fornito prove a sostegno. La strage si inserisce in una nuova serie di bombardamenti che, secondo fonti sanitarie, hanno provocato circa 50 morti in tutta la Striscia dall’inizio di lunedì... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele colpisce una scuola rifugio a Gaza: almeno 30 i morti

