Israele bombarda scuola a Gaza | 33 morti Media | Trump potrebbe annunciare presto la tregua

Gaza, 26 maggio 2025 - La situazione nel territorio continua a deteriorarsi: un bombardamento israeliano su una scuola che ospitava sfollati palestinesi ha provocato la morte di almeno 33 persone. La Protezione civile di Gaza denuncia ulteriori vittime, con 19 morti in un attacco odierno. Intanto, si vocifera che Trump possa annunciare una tregua imminente, mentre la tensione continua a crescere in un contesto di violenza inarrestabile.

Gaza, 26 maggio 2025 - Continuano gli attacchi di Israele a Gaza: almeno 33 palestinesi sono morti nel bombardamento di una scuola che ospitava sfollati palestinesi a Gaza City. La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas afferma anche che 19 persone sono state uccise oggi in un attacco israeliano contro l'abitazione di una famiglia nel nord della Striscia nella città di Jabalia, causando 19 morti. Secondo i media, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe per annunciare nei prossimi giorni il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Ieri Trump ha dichiarato: "Vogliamo vedere se possiamo fermare i combattimenti a Gaza... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele bombarda scuola a Gaza: 33 morti. Media: “Trump potrebbe annunciare presto la tregua”

Bombardata una scuola a Gaza, almeno 25 morti. Israele: "Era centro di comando di Hamas" - Si è dimesso in dissenso il ceo del Gaza Humanitarian Fund, ente privato per la distribuzione degli aiuti umanitari approvato da Usa e Israele, ... Come scrive huffingtonpost.it

Gaza, raid di Israele su una scuola rifugio: almeno 25 morti - Le forze armate israeliane continuano a bombardare Gaza e hanno ucciso 25 persone in una scuola trasformata in rifugio, oltre a due operatori della Croce Rossa, un giornalista e diversi bambini, tra c ... Riporta msn.com

Gaza, Israele bombarda una scuola: almeno 20 morti - Almeno 20 persone sono rimaste uccise, in gran parte bambini, e più di 60 sono rimaste ferite nel bombardamento israeliano di una scuola nella città di Gaza. E' quanto riportato dalla protezione civil ... Segnala italiaoggi.it