Isola dei Famosi Nunzio Stancampiano rivela | Non ho mollato mi sono ascoltato e ho scelto me stesso

Dopo la sua esperienza all'Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano rompe il silenzio sui social, svelando i motivi dietro la sua scelta di tornare in Italia. L'ex naufrago comparte il suo percorso interiore, sottolineando l'importanza di ascoltare se stesso e di mettere al primo posto il proprio benessere. Scopriamo insieme le sue parole e il significato di questa scelta coraggiosa.

L'ex naufrago Nunzio Stancampiano torna sui social dopo l'addio a L'Isola dei Famosi: ecco cosa ha rivelato il giovane ballerino sui social circa la sua decisione di mollare il giorno e tornare in Italia!... 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano rivela: "Non ho mollato, mi sono ascoltato e ho scelto me stesso"

“Vuole farsi squalificare”. Isola dei Famosi, Nunzio lo ha detto davanti al cameraman - famoso pezzo di equipaggiamento che ha cambiato le dinamiche del gioco. Mentre i concorrenti si adattano alle sfide del survival e cercano di formare alleanze, le tensioni già si fanno sentire. 🔗continua a leggere

Mister Movie | L’Isola dei Famosi: Fuoco Truccato? La Confessione di Mirko Frezza Smaschera Nunzio e Angelo - Un clamoroso retroscena scuote L'Isola dei Famosi: Mirko Frezza rivela che il fuoco conquistato da Nunzio Stancampiano e Angelo Famao è stato ottenuto con un 'aiuto' segreto. 🔗continua a leggere

Isola dei Famosi: Naufraghi senza fuoco, punizione severa per Omar e Nunzio - Sull'Isola dei Famosi si alza il polverone: Omar e Nunzio, protagonisti di comportamenti indisciplinati, affrontano una punizione severa. 🔗continua a leggere

Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano rivela: "Non ho mollato, mi sono ascoltato e ho scelto me stesso" - L'ex naufrago Nunzio Stancampiano torna sui social dopo l'addio a L'Isola dei Famosi: ecco cosa ha rivelato il giovane ballerino sui social circa la sua decisione di mollare il giorno e tornare in Ita ... 🔗Lo riporta comingsoon.it

Nunzio Stancampiano dopo il ritiro dall’Isola: “Non è una resa. La mia priorità non è la visibilità in tv” - Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano ha messo in chiaro via social che il suo abbandono "non è stata una resa" e che la ... 🔗Riporta fanpage.it

Nunzio Stancampiano lascia L’Isola dei Famosi: il ballerino racconta la sua esperienza sui social - Nunzio Stancampiano, ballerino e ex concorrente di L'Isola dei Famosi, abbandona il programma per motivi di benessere personale, esprimendo gratitudine verso chi lo ha sostenuto durante l'esperienza. 🔗Segnala ecodelcinema.com