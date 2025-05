Isola dei famosi Mario Adinolfi riceve l’aiuto di Loredana | È molto forte lei è abituata a…

Nell'ultimo episodio dell'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha ricevuto un sostegno inaspettato da Loredana Cannata. La sua sincerità e determinazione hanno catturato l'attenzione del pubblico, suscitando commenti positivi. Scopriamo come la loro dinamica si sta sviluppando e cosa ha detto Adinolfi riguardo al supporto ricevuto dall'ex naufraga.

Loredana Cannata aiuta Mario Adinolfi all'Isola dei famosi, cosa ha detto il naufrago. Sin dall'inizio del suo percorso all' Isola dei famosi Loredana Cannata non ha avuto peli sulla lingua in merito a ciò che pensa nei confronti di Mario Adinolfi. Mario Adinolfi all'Isola dei famosi (Foto Instagram @isoladeifamosi) La naufraga non condivide assolutamente diversi pensieri del suo compagno d'avventura, specie quelli che riguardano le donne e gli omosessuali, proprio per questi motivi lo ha anche nominato nel corso della prima puntata del reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5. Nelle scorse ore, però, nonostante non abbia un'opinione positiva di lui la naufraga lo ha aiutato ad uscire dall'acqua...