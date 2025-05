Isola dei Famosi ecco l’eliminato al televoto 26 Maggio? Sondaggi Pronostici e Rumors!

L'attesa cresce per la nuova puntata dell'Isola dei Famosi, prevista per il 26 maggio. In questo articolo, esploreremo gli ultimi sondaggi, pronostici e rumors sul concorrente destinato all'eliminazione. Chi sarà costretto a lasciare il paradiso tra i naufraghi? Scopriamo insieme le ultime novità!

L’Isola dei Famosi 2: sondaggi a favore di Patrizia e prova per conquistare il fuoco - Questa sera, su Canale 5, torna L'Isola dei Famosi con la sua seconda puntata, promettendo colpi di scena e tensione. 🔗continua a leggere

Sondaggi su televoto Isola dei Famosi, eliminato stasera, Mosetti pronta al ritiro, la lite con la Fabiani, il ritiro di Angelo Famao e il "ripensamento" - Stasera, lunedì 12 maggio 2025, torna l'appuntamento con L'Isola dei Famosi su Canale 5! La seconda puntata promette sorprese, con i risultati dei sondaggi sul televoto che mettono in sfida quattro concorrenti. 🔗continua a leggere

L'isola dei famosi 2025, anticipazioni di lunedì 12 maggio: l'eliminazione, i sondaggi, l'arrivo di Giarrusso - Stasera, lunedì 12 maggio, torna l'Isola dei Famosi 2025 su Canale 5, con la tanto attesa seconda puntata. 🔗continua a leggere

Isola dei Famosi 2025: il secondo naufrago eliminato non c’è, il televoto annullato - Il ritiro di Leonardo durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi ha annullato il televoto, lasciando Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Carly in gioco senza eliminazioni. 🔗Scrive ecodelcinema.com

Isola dei Famosi, il televoto dopo il caos: Patrizia vs Alessia e l'incognita Frezza. Chi vuoi salvare? Il sondaggio - Tre concorrenti in nomination per la puntata del 26 maggio: Patrizia Rossetti ancora al televoto, Alessia Fabiani agguerrita e Mirko Frezza medita di uscire. 🔗Secondo libero.it

Isola dei famosi, televoto del 28/05, sondaggi: Mirko rischia l'uscita, Rossetti salva - Secondo i risultati del sondaggio, Mirko Frezza sarebbe il nuovo eliminato dell'Isola: salve Patrizia e Alessia ... 🔗it.blastingnews.com scrive