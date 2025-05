Islamisti sul tappeto rosso

Nel ventesimo secolo, l'islam politico sembrava marginale e in ascesa. Oggi, nel Ventunesimo secolo, l'islamismo ha guadagnato terreno, manifestandosi come una forza potente e consolidata. Questa evoluzione mette in luce il radicamento di ideologie conservatrici e patriarcali che hanno influenzato profondamente la geopolitica, la cultura e la societĂ . Esploriamo come queste dinamiche abbiano trasformato il panorama mondiale, riportando l'islamismo al centro del dibattito contemporaneo

In questo inizio di Ventunesimo secolo, tutti gli indicatori mostrano che l’islamismo, cioè l’islam politico, il piĂą conservatore e patriarcale, non è mai stato così forte e non aveva mai conquistato così tanto territorio nella sua storia, mentre all’inizio del Ventesimo secolo la realtĂ del mondo musulmano prevedeva il contrario” scrive sul Point Razika Adnani. “In Francia non passa giorno senza una denuncia dell’islamismo, il suo entrismo e la sua ascesa. Ma denunciare l’islamismo non è sufficiente per affrontarlo. La lotta contro l’islamismo deve essere innanzitutto un lavoro intellettuale condotto all’interno dell’islam... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Islamisti sul tappeto rosso

