Ischia la Guardia Costiera soccorre una imbarcazione in difficoltà

La Guardia Costiera di Ischia ha effettuato un tempestivo intervento per soccorrere un'imbarcazione in difficoltà al largo di Sant’Angelo. Ieri sera, intorno alle 19.30, sei persone sono state salvate grazie all'operato dei soccorritori, che hanno agito prontamente per garantire la sicurezza degli occupanti dell'unità da diporto.

La Guardia Costiera è intervenuta al largo di Sant’Angelo d’Ischia per soccorrere una imbarcazione con a bordo sei persone. Una imbarcazione da diporto è stata soccorsa ieri sera ad opera della Guardia Costiera, verso le ore 19.30, al largo di Sant’Angelo d’Ischia. A bordo dell’unità, di una dozzina di metri di lunghezza, c’erano sei persone ... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ischia, la Guardia Costiera soccorre una imbarcazione in difficoltà

