Irragionevole la condanna di Stasi Nordio approfitta di Garlasco per picconare l’ordimento giudiziario e i magistrati

Nel dibattito acceso sulla condanna di Stasi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio utilizza il caso di Garlasco per criticare il sistema giudiziario e i magistrati. Pur affermando di non voler commentare specifiche vicende in corso, l'ex magistrato sembra orchestrare un attacco frontale all’ordinamento, suscitando interrogativi sulla sua posizione e sull'integrità delle istituzioni. Questo articolo analizza le implicazioni delle sue dichiarazioni.

Lo aveva premesso nel salottino di “Carta Bianca”: “Non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso”, aveva tenuto a precisare. E in effetti, non ha analizzato una sentenza, lui, ex magistrato. No, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preferito attaccare direttamente l’intero ordinamento giudiziario italiano e delegittimare i magistrati: “Trovo irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l’intero processo. Tutto questo è irrazionale“, ha detto il Guardasigilli a proposito della vicenda Garlasco. Un intervento a gamba tesa che è andato avanti, come se il ministro conoscesse ogni pagina delle indagini: “Se per legge si può condannare solo al di là di ogni ragionevole dubbio, se uno o più giudici hanno dubitato al punto da assolvere, non si vede come si possa poi condannare... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Irragionevole la condanna di Stasi”. Nordio approfitta di Garlasco per picconare l’ordimento giudiziario e i magistrati

