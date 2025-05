Irpinia al voto | tre comuni eleggono i nuovi sindaci

L’Irpinia si prepara a una nuova era politica con l’elezione dei sindaci in tre comuni. A Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis torna alla guida con un significativo sostegno popolare, avendo ricevuto 915 voti. In attesa di scoprire le dinamiche nei restanti comuni, queste elezioni segnano un’importante svolta per la comunità locale.

All'indomani della chiusura delle urne, l'Irpinia registra tre nuovi primi cittadini. A Chiusano San Domenico, l'elettorato ha scelto di riaffidare la guida del comune a Carmine De Angelis, già sindaco in passato e sfiduciato nel precedente mandato. De Angelis ha ottenuto 915 voti, superando lo...

