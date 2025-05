Irpef di quanto cala in primavera | la mossa del governo

La primavera porta una novità attesa: il governo annuncia un possibile abbassamento dell'Irpef dal 35% al 33% per i redditi medi fino a 60 mila euro. Questa mossa, richiesta da Forza Italia durante la Legge di bilancio 2025, mira a stimolare l'economia e alleviare il carico fiscale su molti contribuenti. Conoscere le somme necessarie per attuare questa riforma sarà cruciale per il suo successo.

«Non è una novità che Forza Italia nella definizione a fine anno della Legge di bilancio del 2025 chiese il taglio dell'Irpef dal 35 al 33% per i redditi medi fino a 50, 60 mila euro. La decisione operativa fu rimandata alla primavera al fine di individuare con precisione le somme necessarie. Dopo gli interventi già attuati dal governo a favore dei redditi più bassi è indubbio che le famiglie con redditi definiti medi siano la categoria che ha molto sofferto l'aumento dei costi perdendo il potere d'acquisto. È quindi un dovere non solo per Forza Italia intervenire e dare loro il sollievo possibile tenendo presente la tenuta dei conti dello Stato»...

