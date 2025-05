Io italiano tra cinque giorni mi devo laureare ad Harvard ma ho paura di Trump

Mario, dottorando italiano ad Harvard, si trova a un passo dalla laurea, ma l'ombra di Trump incombe sull'ateneo. Dopo aver lasciato Milano sei anni fa, ora si scontra con le nuove restrizioni che limitano l'accesso agli studenti internazionali. Con il traguardo così vicino, la paura e l'incertezza creano un mix emozionante e angosciante. Come affronterà questa situazione surreale?

Il nome non vuole farlo ma il Quotidiano Nazionale lo chiama Mario. È dottorando ad Harvard. Sei anni fa ha lasciato Milano. E adesso che Donald Trump ha vietato all’ateneo la possibilità di ammettere studenti provenienti dall’estero, si trova in una situazione strana. «Dovrei laurearmi fra cinque giorni: sono il primo a raggiungere questo traguardo nella mia famiglia. I miei parenti dovrebbero arrivare a breve per festeggiare insieme a me, ma ancora non so se mi lasceranno ottenere il titolo di studio», dice a Serena Curci. Abbandonati in un limbo. «In realtà la scelta di Trump colpisce l’intero ateneo, nessuno escluso... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Io, italiano, tra cinque giorni mi devo laureare ad Harvard ma ho paura di Trump»

