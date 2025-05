Io dottorando milanese ad Harvard | Laurea tra 5 giorni ma con Trump rischio di essere cacciato

Milano – Studiare negli Stati Uniti, un sogno per molti giovani italiani, è diventato un incubo. Io, dottorando milanese ad Harvard, mi preparo a laurearmi tra cinque giorni, ma il rischio di essere espulso a causa delle politiche di Trump pesa su di me. Il tycoon ha lanciato un duro attacco all’ateneo, trasformando la mia esperienza accademica in un'esperienza incerta e spaventosa.

MILANO – Studiare negli Stati Uniti non ha mai fatto così paura. Quello che, fino a poco tempo, era un sogno nel cassetto per molti giovani italiani, si è trasformato in un vero e proprio incubo. Colpa dell' effetto Trump. Il tycoon, infatti, ha sferrato un duro attacco ad Harvard, vietando all'ateneo la possibilità di ammettere studenti provenienti dall'estero. E tra i corridoi dell'università serpeggia un clima di paura e tensione: gli oltre settemila alunni stranieri attualmente iscritti si chiedono cosa ne sarà del loro futuro e non si espongono temendo ritorsioni. Negli States la libertà di espressione sembra vacillare: una condizione che, nel Paese ritenuto da sempre un faro per la democrazia mondiale, assume quasi i tratti di un racconto distopico...

