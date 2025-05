Inzaghi su Lautaro | Merita il Pallone d’oro indipendentemente dalla partita di sabato

In vista della finale di Champions contro il PSG, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha elogiato il capitano Lautaro Martinez, affermando che merita il Pallone d'Oro a prescindere dall'esito della partita di sabato. Durante il media day, Inzaghi ha condiviso le sue impressioni sul talento dell'attaccante argentino, sottolineando il suo impatto cruciale per la squadra.

Inzaghi, l'allenatore nerazzurro ha parlato durante il media day in vista della finale di Champions contro il PSG: le sue parole. Il tecnico dell' Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni anche al canale argentino TNT, concentrandosi in particolare sul capitano dell'Inter Lautaro Martinez. LE PAROLE DI INZAGHI – «Se sarà una partita epocale? Sicuramente sarà una grande partita con due ottime squadre che hanno meritato la finale, con un grandissimo pubblico, due grandi tifoserie, speriamo che sia una grande partita. Sono d'accordo con Luis Enrique. Ci aiuterà il fatto di aver giocato una finale due anni fa, ma avremo di fronte una squadra con giocatori che hanno vinto il campionato del mondo, tanti campionati in Francia, sono esperti anche loro...

Cosa riportano altre fonti

