Inzaghi risponde a Conte | Gli imprevisti ci sono sia in Champions sia in Serie A L’importante è avere sempre onestà intellettuale

Simone Inzaghi si prepara a guidare l'Inter nella finale di Champions League contro il PSG, sottolineando l'importanza di affrontare gli imprevisti con onestà intellettuale. In un media day carico di emozione, l'allenatore esprime la sua determinazione e la consapevolezza che manca solo un passo per realizzare un sogno e scrivere una nuova pagina di storia per il club meneghino.

“Ci manca l’ultimo passo per un sogno, per entrare nella storia “. Simone Inzaghi suona la carica in vista del grande appuntamento che vedrà protagonista la sua Inter il prossimo 31 maggio: la finale di Champions League contro il Psg. Nel media day a pochi giorni dal match, l’allenatore dell’Inter ha avuto modo di parlare di diverse tematiche di cui si è recentemente discusso: dalle parole di Antonio Conte sulla lotta scudetto alle voci sul suo possibile futuro in Arabia. “Il campionato ci ha lasciato qualcosa da ricordare, c’è parecchia sofferenza. Faccio i complimenti al Napoli, è stato un campionato punto a punto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inzaghi risponde a Conte: “Gli imprevisti ci sono sia in Champions sia in Serie A. L’importante è avere sempre onestà intellettuale”

