Inzaghi riceve il quinto tapiro d’oro | Rimango all’Inter per il sesto!

Simone Inzaghi ha ricevuto il quinto tapiro d'oro durante un'intervista con Striscia La Notizia, confermando il suo legame con l'Inter e scherzando sulla possibilità di un sesto riconoscimento. Il mister piacentino, alla guida della squadra nerazzurra, ha accolto con ironia il premio, sottolineando la sua determinazione nel voler continuare a fare bene.

Simone Inzaghi ha ricevuto il quinto tapiro d’oro da quando è allenatore dell’Inter. Il piacentino ha scherzato poi su Striscia La Notizia, la puntata in onda questa sera. SCHERZO – Striscia La Notizia e Valerio Staffelli hanno regalato il quinto tapiro d’oro a Simone Inzaghi da quando è allenatore dell’ Inter. Stavolta il premio è arrivato per lo scudetto perso ai danni del Napoli lo scorso venerdì. Non è bastata la vittoria con il Como, i partenopei hanno superato il Cagliari con un secco 2-0 e hanno conquistato il tricolore. Inzaghi ne ha parlato una volta ricevuto il tapiro: «Bisogna saper vincere e bisogna saper perdere... 🔗 Leggi su Inter-news.it