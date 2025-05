Inzaghi pensa a Psg-Inter ma la moglie va a conoscere l’Arabia – TS

Settimane di tensione per Simone Inzaghi, diviso tra l’attesa della finale di Champions League tra PSG e Inter e le avance dell’Arabia Saudita, che cercano di attrarlo con offerte allettanti. Mentre il tecnico rimanda qualsiasi decisione sul suo futuro fino al 31, la moglie si prepara a esplorare nuove opportunità in Arabia, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza alla situazione.

Settimane e giorni turbolenti per Simone Inzaghi, corteggiato insistentemente dai soldoni dell'Arabia Saudita, e con un chiodo fisso in testa: la finale di Champions League tra Psg e Inter. Lui ha rinviato la decisione sul futuro dopo la finale del 31, ma intanto, riferisce Tuttosport, la moglie è volata in Arabia. PENSIERI E CHIODI – Un chiodo fisso nella testa di Simone Inzaghi, la finale di Champions League tra Psg e Inter, ma anche il corteggiamento dell'Al-Hilal, che ha messo sul piatto 50 milioni di euro per i prossimi tre anni. Insomma, non sono giorni semplici per il mister piacentino, che ha peraltro dovuto superare la delusione del mancato scudetto, svanito, come nel 2022, all'ultima giornata...