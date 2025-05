Inzaghi molla l’Inter scelta fatta | il nuovo club

Dopo la delusione per lo scudetto perso e in attesa della finale di Champions League, l'Inter si trova di fronte a un'importante scelta: il futuro di Simone Inzaghi. Mentre la squadra naviga tra incertezze e speranze, le decisioni cruciali potrebbero segnare un nuovo inizio per il club nerazzurro. Scopriamo cosa attende l'allenatore e quale direzione prenderà l'Inter nei prossimi mesi.

Dopo lo scudetto perso e in vista della finale di Champions League, tante cose potrebbero cambiare all'Inter: a partire da Simone Inzaghi. Fra la delusione di uno scudetto perso e la speranza della gloria assoluta in vista della finale di Champions League. Questo è un po' il clima in casa Inter negli ultimi giorni, che si prepara alla finale più ambita con tanta speranza di arrivare ad agguantare un successo che manca da praticamente 15 anni (l'ultima volta, neanche a dirlo, fu Triplete per i giocatori di José Mourinho). A prescindere dal fatto che l'Inter si laurei Campione d'Europa o meno, comunque, pare che qualcosa comunque cambierà per il futuro...

