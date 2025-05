Nel suo ultimo aggiornamento, Fabrizio Romano chiarisce la situazione riguardante l'offerta dell'Al Hilal per Simone Inzaghi. Attraverso il suo canale YouTube, il giornalista analizza i dettagli della trattativa, rivelando che il futuro dell'allenatore dell'Inter dipenderà da un particolare aspetto cruciale. Scopriamo insieme quali sono le sorti di Inzaghi nel contesto del mercato calcistico attuale.

Inzaghi Inter, Romano spiega: «Ecco la verità sull’offerta dell’Al Hilal! Tutto dipenderà da un aspetto». L’annuncio del giornalista. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha spiegato la verità sulla trattativa tra l’ Al Hilal e Simone Inzaghi e ha parlato delle possibilità di permanenza all’ Inter del tecnico. INZAGHI INTER – « C’è qualcosa da importante da dire oggi: la questione che riguarda Inzaghi e l’Al Hilal non è una questione fatta o completata assolutamente. Da cosa dipenderà? Dall’Al Hilal, che dovrà prendere una decisione in questi giorni: se vorrà aspettare Inzaghi dopo la finale di sabato per parlare e trattare con lui e provare a chiudere, oppure non aspettare più e prendere uno tra gli altri allenatori che sono nella lista del club... 🔗 Leggi su Internews24.com