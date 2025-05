Inzaghi Inter la richiesta fatta al club per restare e la verità sulla clausola araba | ecco cosa serve per convincerlo

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha inoltrato al club una richiesta cruciale per confermare la sua permanenza nella prossima stagione. Il tecnico cerca garanzie sul mercato, mentre l'ombra dell'offerta dell'Al Hilal si fa sempre più pressante. In questo articolo esploreremo le condizioni necessarie per convincere Inzaghi a rimanere e fare chiarezza sulla clausola legata al club arabo.

Inzaghi Inter, la richiesta fatta al club per restare e la verità sulla clausola araba: ecco cosa serve per convincerlo a rimanere l'anno prossimo. Simone Inzaghi per rimanere all' Inter anche il prossimo anno chiede alcune garanzie al club anche sul mercato. L'offerta dell' Al Hilal è già sul tavolo ma per una decisione definitiva toccherà aspettare dopo la finale di Champions League del 31 maggio col PSG. Questo quanto scrive la Repubblica a riguardo. INZAGHI INTER – « Prima di dire sì al Napoli, Max Allegri aspetta di capire cosa succede all'Inter. L' Al-Hilal è pronta a offrire a Simone Inzaghi un contratto pluriennale da una trentina di milioni a stagione, con la possibilità per il tecnico di svincolarsi senza penali, anche già nel 202627...

