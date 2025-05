Inzaghi Inter il futuro dell’allenatore nerazzurro tra la finale di Champions e le sirene arabe | i dettagli

Simone Inzaghi si trova al centro di un’importante riflessione sul proprio futuro come allenatore dell'Inter. Mentre la squadra si prepara alla finale di Champions League, le sirene arabe si fanno forti, con voci che indicano un’offerta milionaria dell'Al-Hilal già accettata da Inzaghi. Scopriamo i dettagli di questa situazione cruciale per il nerazzurro.

Inzaghi Inter, il punto sulla situazione dell'allenatore nerazzurro: il suo futuro tra la finale di Monaco e l'Arabia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, in Arabia Saudita circolano voci certe sul fatto che Simone Inzaghi abbia accettato un'offerta milionaria dall'Al-Hilal, che prevede 50 milioni di euro in tre anni, una cifra nettamente superiore a quella attuale con l' Inter. Tuttavia, Inzaghi non ha ancora ufficialmente accettato questa proposta, sebbene ci siano alcuni segnali di indecisione. La situazione all'Inter è complicata da recenti incertezze sul futuro del tecnico, dato che l'unico pensiero attuale rimane la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain il 31 maggio...

