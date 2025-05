Inzaghi | Il futuro? Al centro ci sarà il bene dell’Inter e di Inzaghi

In vista della cruciale sfida contro il PSG, Simone Inzaghi si concentra sul bene dell'Inter, evitando di discutere del suo futuro. Le sue dichiarazioni, rilasciate da Appiano Gentile per Sky Sport, riflettono la determinazione a valorizzare il percorso europeo della squadra, culminato in una stravagante semifinale di Champions League. L'attesa per la partita si fa palpabile, con l'allenatore pronto a guidare i suoi verso un nuovo traguardo.

Simone Inzaghi ha parlato così di Psg-Inter e non solo: «Il percorso in Champions è stato grandissimo e ci permette di fare la seconda finale in tre anni. Il nostro grande obiettivo è vincere, incontriamo un grande avversario ma faremo di tutto. Da oggi ci avvicineremo nel migliore dei modi alla partita. Sappiamo che in campionato non abbiamo vinto, c'è delusione. Volevamo chiaramente vincere, c'è stata una grande rivale che ha dato tutto in campo e a cui vanno fatti i complimenti

