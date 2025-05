Inzaghi è Simone d’Arabia | con l’Al Hilal già al Mondiale per club | 50 milioni all’anno la famiglia è d’accordo

Simone Inzaghi è pronto a intraprendere una nuova avventura con l'Al Hilal in Arabia Saudita, dove guiderà la squadra al Mondiale per club. Con un contratto da 50 milioni di euro a stagione e il sostegno della famiglia, il tecnico affronterà i campioni del Real Madrid il 18 giugno. Un'opportunità che potrebbe segnare un capitolo decisivo nella sua carriera.

