Inzaghi | Due finali frutto di lavoro! Non abbiamo paura del Psg

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, riflette sulla recente esperienza in finale di Champions League e guarda con determinazione alla sfida contro il PSG. Parlando sul sito ufficiale della UEFA, Inzaghi esprime orgoglio per i successi ottenuti e sottolinea il duro lavoro della squadra, senza paura di affrontare i giganti parigini. La sua leadership guida l’Inter verso nuovi traguardi ambiziosi.

Simone Inzaghi non ha dimenticato affatto la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. A pochi giorni da Psg-Inter torna a parlarne per il sito ufficiale della Uefa. Quanto sei orgoglioso di guidare l’Inter alla seconda finale di Champions League in tre anni? Siamo molto soddisfatti. Abbiamo avuto alcuni anni fantastici e due finali di Champions League sono il frutto del nostro lavoro, la ricompensa per il duro lavoro e il sacrificio che tutti hanno fatto. Tutti noi condividiamo il risultato: i nostri giocatori, il club nel suo insieme e, naturalmente, i nostri fantastici tifosi... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi: «Due finali frutto di lavoro! Non abbiamo paura del Psg»

