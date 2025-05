Inzaghi | Arabia? Le richieste ci sono Parlerò con l’Inter dopo la finale

In vista della finale di Champions League contro il PSG, Simone Inzaghi ha affrontato le domande dei giornalisti nel "Media Day". Oltre a parlare della partita imminente, ha fatto riferimento alle offerte ricevute dall'Arabia e alla delusione per lo scudetto sfumato, esprimendo chiaramente la sua volontà di discutere il futuro con l'Inter dopo la finale.

Ad appena cinque giorni dalla finale di Champions League contro il PSG. Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa nel "Media Day" rispondendo a domande inerenti alla finale ma anche al suo futuro confermando le richieste provenienti dall'Arabia. Scudetto sfumato. "C'è parecchia sofferenza in me nei giocatori. È giusto fare

