Inwit impatto di 13 miliardi sul Pil italiano

Inwit si afferma come protagonista nella digitalizzazione italiana, contribuendo con un impatto di 13 miliardi sul PIL. Il suo modello di business, incentrato sulle infrastrutture digitali e condivise, genera effetti positivi su occupazione e indotto, creando valore per l'intera filiera telco e per i territori. Continua a investire nella rete multi-operatore, fondamentale per abilitare la connettività e sostenere la trasformazione digitale del Paese.

IL MODELLO DI BUSINESS delle infrastrutture digitali e condivise impatti positivamente su prodotto interno lordo, occupazione e indotto, creando valore per la filiera telco e i territori. Inwit continua ad investire nella rete di infrastrutture multi-operatore che abilita la connettività e la trasformazione digitale del Paese", dice Diego Galli (nella foto), direttore generale di Inwit. È quanto emerge dallo Studio "Il valore di Inwit per l'Italia", condotto da The European House Ambrosetti (Teha Group), che misura gli impatti sui territori del primo tower operator e tra le principali digital infrastructure company in Italia

