investire nella formazione la priorità degli hr manager

INVESTIRE sulla formazione, sia in termini di nuove competenze richieste dall’ Intelligenza Artificiale che di riqualificazione dei lavoratori. È la priorità segnalata dal 78% dei direttori del personale italiani nella ricerca presentata in occasione del 54° congresso nazionale dell’Aidp – che si è tenuto Milano il 16 e 17 maggio scorsi – dal titolo “La forza dell’immaginazione: trasformare visioni in realtà“, a cui hanno partecipato oltre 1.500 professionisti delle risorse umane provenienti da tutte le regioni d’Italia e 76 speaker di livello nazionale e internazionale. Gli ambiti in cui investire di più sono, per oltre il 33%, l’integrazione dell’IA nei processi aziendali e per circa il 31% la cybersecurity e la protezione dei dati... 🔗 Leggi su Quotidiano.net