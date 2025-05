Investimenti in cripto Più semplice dichiarare

Nel crescente dibattito sulla tassazione e regolamentazione delle criptovalute, Young Platform si distingue per il suo impegno verso la semplificazione fiscale. Con l'obiettivo di facilitare la gestione degli investimenti in crypto, l'azienda annuncia per il 2025 il rinnovo dei Report, promuovendo una maggiore chiarezza per gli investitori e contribuendo a un ambiente normativo più accessibile e comprensibile.

MENTRE il dibattito pubblico sulla tassazione e regolamentazione del mondo crypto anima anno dopo anno il confronto a livello istituzionale, Young Platform conferma per il 2025 il suo impegno a favore della semplificazione fiscale per gli investitori in criptovalute e annuncia il rinnovo dei Report Fiscali crypto, ancora più completi grazie al proseguimento della partnership con Okipo, scaleup milanese specializzata in fiscalità crypto. I Report Fiscali 2025 sono una soluzione pensata per tutti: sia per chi utilizza solo Young Platform, sia per chi investe anche (o solo) su altri exchange, wallet o protocolli... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Investimenti in cripto. Più semplice dichiarare

Come INVESTIRE in CRYPTO NEL 2024 da PRINCIPIANTI ??