Invecchiamento attivo i consigli della campionessa mondiale 91enne Emma Mazzenga

L'incontro di Cervarese Santa Croce, promosso da Coldiretti Pensionati, Donne Coldiretti e Giovani Coldiretti, celebra l'invecchiamento attivo. Ospite d'onore è Emma Maria Mazzenga, campionessa mondiale novantunenne, che condivide la sua esperienza di vita e i segreti di una dieta mediterranea. Un'occasione per scoprire come sport e alimentazione possano contribuire a una longevità sana e attiva.

È dedicato all'invecchiamento attivo e ai benefici di una dieta mediterranea l'incontro promosso da Coldiretti Pensionati, Donne Coldiretti e Giovani Coldiretti a Cervarese Santa Croce. Ospite d'onore l'atleta Emma Maria Mazzenga, 91 anni, esempio di sport e longevità , caratteristiche legate...

