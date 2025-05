Invasione di fenicotteri nelle risaie gli agricoltori | Distrutto l’80% del raccolto facciamo rumore per scacciarli

Ferrara, 26 maggio 2025 – Nonostante la bellezza incantevole delle nuvole rosa di fenicotteri che si librano nel cielo, per gli agricoltori delle risaie è un incubo. L'invasione ha già distrutto l'80% del raccolto, lasciando i produttori in una situazione drammatica. Per proteggere i propri campi e il futuro del loro lavoro, si mobilitano, facendo rumore e cercando soluzioni per scacciare questi uccelli e salvare l'onda gialla

Ferrara, 26 maggio 2025 – Alle nove della sera si profila all’orizzonte quella nuvola rosa nell’ultima luce del giorno. Girano in tondo, si abbassano, planano. Uno spettacolo meraviglioso che toglie il sonno agli agricoltori che producono quei fili di riso. Se si salveranno un’onda gialla nei campi. “Abbiamo perso l’80% del raccolto”, parole amare quelle di Giampaolo Cenacchi, risicoltore, vicepresidente del Consorzio Riso del Delta del Po, presidente regionale dei risicoltori di Confagricoltura. “Qui siamo noi a rischiare l’estinzione, chi da generazioni continua a difendere questa coltura”. A mali estremi, estremi rimedi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Invasione di fenicotteri nelle risaie, gli agricoltori: “Distrutto l’80% del raccolto, facciamo rumore per scacciarli”

