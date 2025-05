Intossicazione da alcol Quindicenne in ospedale

Un quindicenne è stato ricoverato in ospedale a Scandiano a causa di un'intossicazione da alcol. Dopo aver consumato bevande alcoliche in eccesso, il giovane è stato soccorso nella notte tra sabato e domenica in viale Mazzini. Gli operatori del 118 sono intervenuti tempestivamente, evidenziando i pericoli legati all'abuso di alcol tra i più giovani.

Adolescente soccorso a Scandiano finisce in ospedale per un’ intossicazione da alcol. In seguito a un uso smodato di bevande alcolico, un ragazzino di quindici anni è stato soccorso nella notte tra sabato e ieri in viale Mazzini. Gli operatori del 118 sono intervenuti domenica 25 maggio alle ore 00,51 con un’ambulanza. Secondo quanto ricostruito tramite le informazioni fornite dai carabinieri, intervenuti sul posto, il giovane è stato trovato nel parcheggio adiacente al supermercato Conad di viale Giuseppe Mazzini, nel comune di Scandiano. Probabilmente il ragazzo si trovava con gli amici e, dopo aver alzato molto il gomito, si è sentito male... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intossicazione da alcol. Quindicenne in ospedale

