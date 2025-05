Intervista all’autista della ruspa | Purtroppo non l’ho vista ma potevo lavorare lì

In un'intervista esclusiva, Lerry Gnoli, 54 anni, titolare dell'omonima ditta di macchinari per la movimentazione del terreno, risponde alle accuse di omicidio colposo che lo coinvolgono. Sebbene non fosse presente al momento dell'incidente, Gnoli difende la sua posizione, dichiarando che le affermazioni contro di lui sono infondate. A Ravenna, il 26 maggio 2025, il confronto con la sua versione dei fatti si fa serrato.

Ravenna, 26 maggio 2025 – "Io non voglio dare addosso a nessuno ma non mi sembra giusto fare certe dichiarazioni contro di me che non trovano fondamento". Lerry Gnoli, 54 anni, titolare di una ditta di macchinari per la movimentazione del terreno che porta il suo nome, è indagato per omicidio colposo, a piede libero. Il giorno dopo l'incidente risponde dalla sua casa, a dieci minuti d'auto da Pinarella di Cervia. Gnoli, le dichiarazioni di cui parla sono quelle che dicono che lei era lì a lavorare abusivamente sabato. Giusto? "Io potevo lavorare. Sono pieno di carte che lo dicono". Parliamo dell'incidente, innanzitutto "È una tragedia immane...

