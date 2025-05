Interrogazione per assessore ai lavori pubblici | futuro area verde Cadorna | la concessione? La protezione civile?

Arezzo, 26 maggio 2025 – In seguito alla determinazione 715 del 14 luglio 2023, l'interrogazione per l'assessore ai lavori pubblici si concentra sul futuro dell'area verde Cadorna. Si chiede chiarezza riguardo alla concessione affidata dalla giunta Chiassai e il coinvolgimento della protezione civile nella gestione di questo spazio fondamentale per la comunità. È essenziale garantire trasparenza e coinvolgimento dei cittadini per valorizzare questa risorsa.

Arezzo, 26 maggio 2025 – Interrogazione per assessore ai lavori pubblici: futuro area verde cadorna: la concessione? la protezione civile? Vista la determinazione 715 del 14072023 dopo avviso pubblico la giunta Chiassai ha affidato in concessione gratuita una parte del parco verde tra viale Cadorna e via F.lli Cervi ad una società privata per realizzare una struttura ludica e in caso di emergenza destinare tale area ad ammassamento di uomini e mezzi in caso di evento di protezione civile. Il 18 ottobre 2023, a seguito di una petizione di 729 cittadini che hanno firmato contro tale decisione della sindaca, si è svolto un Consiglio comunale straordinario sull'argomento dell'area verde Cadorna, decine di cittadini hanno rappresentato le loro necessità di usare tale spazio per sport e svago all'aria aperta...

