Interpelli per le supplenze docenti | gli Avvisi anche per le proroghe per scrutini ed esami In aggiornamento

Con l'inizio dell'anno scolastico 2024, le istituzioni scolastiche avviano la pubblicazione degli interpelli per le supplenze docenti. In conformitĂ con l'OM 88/2024, gli avvisi riguardano anche le proroghe per scrutini ed esami, attivando la ricerca di candidati quando le GPS risultano esaurite e non ci sono opzioni disponibili nelle graduatorie. Scopriamo le novitĂ e le modalitĂ di aggiornamento degli interpelli.

Con l'anno scolastico 2024 appena iniziato, le Istituzioni Scolastiche iniziano a pubblicare sui propri siti istituzionali gli interpelli per le supplenze docenti. Le scuole, come previsto dall'OM 882024, pubblicano gli avvisi quando le GPS sono esaurite e non si trovano candidati nelle graduatorie d'istituto o nelle scuole viciniorie. Questa procedura offre ai docenti l'opportunitĂ di .

