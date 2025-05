Internazionali femminili di Brescia | Chwalinska guida le favorite Brancaccio e Grant in campo

Negli stessi giorni in cui si celebra il prestigioso Roland Garros, Brescia accoglie l’edizione numero 16 degli Internazionali femminili, torneo di tennis che offre 60mila euro di montepremi. Tra le protagoniste, la polacca Chwalinska guida le favorite Brancaccio e Grant in un evento all'insegna della competizione e dell'agonismo. L'atmosfera si riscalda sul campo in terra battuta, promettendo emozioni e colpi di scena avvincenti.

Nelle stesse ore in cui prendeva vita il Roland Garros, si è messo in moto anche il Tennis Forza e Costanza per l’edizione numero 16 degli Internazionali femminili di Brescia, torneo sulla terra che mette in palio 60mila euro di montepremi. Le qualificazioni del secondo Slam stagionale hanno stabilito definitivamente il campo di partecipazione, con il forfeit dell’ultima ora dell’ungherese Dalma Galfi, dell’argentina Solana Sierra e della ceca Linda Fruhvirtova. Ad aprire la lista delle favorite sarà così la polacca Maja Chwalinska (n°124 Wta) davanti alla lettone Darja Semenistaja e all’altra ungherese Panna Udvardy... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Internazionali femminili di Brescia: Chwalinska guida le favorite, Brancaccio e Grant in campo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Internazionali femminili di Brescia: Chwalinska guida le favorite, Brancaccio e Grant in campo - Al via gli Internazionali femminili di Brescia con Chwalinska favorita. Presenti Brancaccio e la giovane promessa Grant. Si legge su msn.com

Tennis, al via gli Internazionali femminili in Castello - Wild card alla detentrice del titolo Zavatska, la testa di serie numero uno ora è Chwalinska. Oggi si parte con 16 incontri ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Brescia: tutto pronto per le qualificazioni - I campi dell’affascinante sede del Castello del Tennis Forza e Costanza 1911 sono pronti: lunedì mattina scatta la sedicesima edizione ... Come scrive sport.tiscali.it