Intercettando le armi inviate a Kiev la criminalità diventerà paramilitare

L'invio di armi a Kiev sta creando opportunità senza precedenti per le organizzazioni mafiose, pronte a evolversi in gruppi paramilitari. Con l'accesso a missili e droni sul dark web e nuove reclute formate nella guerra, la criminalità mira a un significativo "salto di qualità". Secondo l'esperto Antonio Nicaso, la ’ndrangheta potrebbe replicare il suo modello di profitto già visto nei Balcani, ampliando così i propri affari, anche nella ricostruzione.

Missili e droni comprabili sul dark web e nuove leve addestrate all'arte della guerra: così le organizzazioni mafiose puntano a un deciso «salto di qualità». E anche ad arricchirsi con il business della ricostruzione.. Lo studioso Antonio Nicaso: «La 'ndrangheta può trarne profitto come nei Balcani. È gente abile a inserirsi nei vuoti istituzionali. I boss dei due Paesi belligeranti continuano a collaborare».

