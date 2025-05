Inter verso la finale di Champions Thuram | Vincerla è un sogno

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, si prepara a vivere un momento indimenticabile: la sua prima finale di Champions League. Durante il Media Day della UEFA, ha condiviso le sue emozioni e l’importanza di questo traguardo per lui e per la squadra. Per Thuram, vincere il trofeo è un sogno che sta per diventare realtà, rendendo questa partita un evento speciale nella sua carriera.

Marcus Thuram è intervenuto in conferenza stampa durante il Media Day della UEFA sulla finale di Champions League. Sarà un giorno speciale per l'attaccante dell'Inter, che si giocherà per la prima volta in carriera un trofeo prestigioso. Intervistato, a domanda ha risposto: " Sarà una partita speciale, perché è una finale

