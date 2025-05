Inter ultimissime su Pavard | annuncio importante per la finale di Champions

L'Inter è pronta a vivere un momento cruciale con la finale di Champions League in arrivo. Gli ultimi aggiornamenti riguardano Benjamin Pavard, giocatore chiave per i nerazzurri. Sabato 31 maggio, l'Inter affronterà un incontro decisivo a Monaco, un confronto che potrebbe segnare il destino della stagione. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli su questa attesa partita e le sue implicazioni!

L’Inter si sta preparando per la finale di Champions League perciò occhio all’annuncio arrivato su Benjamin Pavard. L’ Inter non ha ancora finito la sua stagione: manca anzi ancora una partita importantissima, decisiva. I nerazzurri scenderanno infatti, sabato 31 maggio, in campo a Monaco per vedersela con il PSG in finale di Champions League. Un big match che potrebbe cambiare le sorti di una stagione in cui, alla fine, lo scudetto è andato al Napoli. Ecco cosa filtra in vista dell’appuntamento speciale e soprattutto cosa di nuovo è trapelato su Benjamin Pavard. Inter, ultimissime su Pavard: annuncio importante per la finale di Champions (LaPresse) – Tvplay... 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inter, ultimissime su Pavard: annuncio importante per la finale di Champions

Inter media-day, Inzaghi in conferenza stampa: l’annuncio su Pavard e Lautaro - Simone Inzaghi sta parlando in conferenza stampa ai giornalisti presenti alla vigilia della finale di Champions League col PSG. 🔗Lo riporta spaziointer.it

Inter, le ultime verso la finale: novità su Pavard e Zielinski - Infortunati Inter - Archiviata la vittoria per 2-0 nel derby giocato in casa del Como che è valso il 2º posto in ... 🔗Riporta fantamaster.it

Inter, come sta Lautaro? L’annuncio del giocatore in vista del Psg - Infortunio Lautaro Martinez - Come sta l'attaccante dell'Inter? L'annuncio del giocatore in vista della finale di Champions League ... 🔗Segnala fantamaster.it

If you're happy and you know it, just dance ?? ?? #MADEIT #CoppaItaliaFrecciarossa #IMInter #Shorts