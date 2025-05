Inter Simone Inzaghi riceve il Tapiro d' oro? Cosa svela sul suo futuro

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, riceve il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia dopo una stagione difficile, culminata con la mancanza di trofei finora. Mentre attende la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, Inzaghi riflette sul suo futuro e sulle sfide che lo attendono. Scopriamo le sue dichiarazioni e le aspettative per il grande match che potrebbe cambiare il corso della sua carriera.

Manca ancora la partita piĂą importante della stagione - la finale di Champions League contro il Paris Saint Germani -, ma al momento Simone Inzaghi si trova a mani vuote. Così Striscia la Notizia ha deciso di regalargli il suo Tapiro d'oro, dato che l'ex Lazio si è visto sfumare prima la Coppa Italia, poi la Supercoppa e infine lo Scudetto. " Bisogna saper vincere e bisogna saper perdere - ha spiegato Simone Inzaghi a Valerio Staffelli -. Ci dispiace, ma penso sia stato un campionato avvincente giocato da due grandi squadre che si sono battute fino all'ultimo. Chiaramente c'è del rammarico da parte nostra, ma i miei ragazzi hanno dato veramente tutto...

