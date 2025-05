Inter rimangono le sirene saudite per Simone Inzaghi | l’Al-Hilal rimane vigile le ultime

L'Al-Hilal continua a tenere d'occhio Simone Inzaghi, pronto a presentare un'offerta straordinaria per attrarre il tecnico dell'Inter. Nonostante le voci di mercato, il club nerazzurro è determinato a mantenere il proprio allenatore, rafforzando la sua posizione e pianificando strategicamente il futuro. La situazione si fa intrigante, con il destino di Inzaghi che potrebbe essere influenzato dalle sirene saudite.

