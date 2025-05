Inter proseguono le polemiche per i biglietti della finale

Le polemiche sui biglietti per la finale di Champions League a Monaco di Baviera non accennano a placarsi. Al centro della discussione, emerge una lettera dell'avvocato Mirko Perlino, indirizzata a figure chiave come Beppe Marotta e il questore Bruno Megale. Questa situazione ha sollevato interrogativi e critiche riguardo alla gestione dei biglietti, facendo crescere le tensioni tra tifosi e organizzatori.

Continua a far parlare la questione biglietti per la finale di Champions League a Monaco di Baviera. Come riporta il Corriere della Sera, al centro ci sarebbe una lettera inviata dall'avvocato Mirko Perlino. Questa sarebbe stata fatta recapitare a Beppe Marotta, al questore Bruno Megale, al procuratore Marcello Viola e

