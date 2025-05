Inter Platini | Capite bene per chi tiferò

Michel Platini, leggenda del calcio e già presidente della UEFA, ha recentemente condiviso le sue esperienze e ambizioni durante un evento benefico della Golf Cup a Torino. Il suo legame con la Juventus riemerge, alimentando le speculazioni su un possibile ritorno al club come presidente. Scopriamo le parole di Platini e il suo rapporto con la squadra bianconera.

Michel Platini, ex calciatore della Juventus ed ex presidente della Uefa, ha parlato ad un evento benefico della Golf Cup, evento organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro a Torino, della sua carriera e del suo futuro. Accostato al ruolo di possibile nuovo presidente della Juventus, all’ex asso francese è stato L'articolo Inter, Platini: “Capite bene per chi tiferò” proviene da Il Primato Nazionale... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Platini: “Capite bene per chi tiferò”

