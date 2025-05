Inter niente rientro a Milano nella notte | ecco quando ci sarà l’arrivo a Malpensa con o senza coppa

Nella notte, l'Inter farà rientro a Milano dopo la finale di Champions League contro il PSG, un evento cruciale che segna la sua seconda finale in tre anni. I nerazzurri puntano alla quarta Coppa dei Campioni, rendendo questo appuntamento storico e attesissimo dai tifosi. Scopriamo quando e come si svolgerà il rientro a Malpensa, tra speranze di gloria e la possibilità di una celebrazione indimenticabile.

Sabato c’è l’appuntamento con la storia con la finale di Champions League tra PSG e Inter. Per i nerazzurri è la seconda finale in 3 anni, la settima della sua storia e si andrà alla ricerca della quarta Coppa dei Campioni. Un appuntamento attesissimo dai tifosi nerazzurri. C’è stata una richiesta di biglietti senza precedenti, oltre 300.000 ma alla fine sono solo 18.000 i fortunati che hanno ricevuto il codice dalla società e sarò a Monaco. A questi si aggiungono altri tifosi che hanno acquistato un ticket generico prima che l’Inter approdasse ufficialmente in finale. A Milano sarà allestito un maxischermo a San Siro esattamente come due anni anche se le modalità e la vendita dei biglietti non è ancora partita... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

