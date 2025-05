Inter niente biglietti per la finale di Champions alla Curva | la protesta degli ultras

La finale di Champions League mette in luce una nuova protesta degli ultras interisti, che rivendicano l'assegnazione dei biglietti per la partita. Nel 2023, Marco Ferdico, ex leader del tifo organizzato arrestato nell'inchiesta Doppia Curva, ottenne biglietti in eccesso, ma oggi la situazione è cambiata. Due anni dopo, gli ultrà si mobilitano per difendere i loro diritti e denunciare le ingiustizie legate alla distribuzione dei posti.

Nel 2023 Marco Ferdico, uno degli ex leader del tifo organizzato nerazzurro arrestato nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva, riusciva ad ottenere biglietti in piĂą per la finale di Istanbul, due anni dopo, con l’Inter ancora all’ultimo atto della Champions League, gli ultrĂ si trovano nella stessa condizione degli altri sostenitori del club: senza canali preferenziali per accedere ai tagliandi della finale contro il Paris Saint Germain a Monaco di Baviera. A rappresentarli è l’avvocato Mirko Perlino, lo stesso che in passato ha difeso Andrea Beretta, accusato dell’omicidio di Antonio Bellocco poi diventato collaboratore di giustizia... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Inter, niente biglietti per la finale di Champions alla Curva: la protesta degli ultras

