Inter Marotta | "Complimenti Napoli ma noi abbiamo giocato un girone in più Oaktree non ha interferito"

Durante il media day ad Appiano Gentile, Beppe Marotta, presidente e AD dell'Inter, ha commentato il successo del Napoli, esprimendo il suo apprezzamento ma sottolineando che la sua squadra ha affrontato un girone in più. Ha inoltre chiarito che Oaktree non ha avuto alcuna influenza sulle dinamiche interne del club, dando un importante contributo alla discussione sull'attuale situazione dell'Inter.

Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell`Inter, ha parlato in occasione del media day organizzato ad Appiano Gentile a cinque... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club. 🔗continua a leggere

Zalewski Inter, decisione presa sul riscatto con la Roma: Marotta si muove, le cifre! - Il futuro di Nicola Zalewski si fa sempre più chiaro: l'Inter ha preso una decisione riguardo al riscatto dell'esterno polacco, attualmente in prestito dalla Roma. 🔗continua a leggere

Lotta Scudetto, è bufera Napoli-Inter: “È grave, Marotta deve farsi sentire” - La lotta per lo scudetto infiamma il dibattito, con Napoli e Inter al centro di accese polemiche. A pochi giorni dalla sfida tra le due squadre, le critiche si concentrano sulla designazione dell’arbitro Guida, suscitando reazioni furiose sui social. 🔗continua a leggere

Inter, Marotta: "Complimenti Napoli, ma noi abbiamo giocato un girone in più. Oaktree non ha interferito" - Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato in occasione del media day ... visto semifinalisti e il campionato che abbiamo perso: complimenti al Napoli, ci è mancato un ... 🔗Riporta calciomercato.com

Inter, Marotta: "Complimenti al Napoli, ma noi abbiamo giocato 19 partite in più" - "Vorrei ricordare che, rispetto ai nostri antagonisti, noi abbiamo giocato la bellezza di 19 partite in più: equivale a un intero girone del campionato di Serie A. Significa che le energie spese sono ... 🔗Secondo msn.com

Marotta: "Complimenti al Napoli, ma noi abbiamo giocato un girone in più..." - Il presidente nerazzurro al Media Day in vista della finale di Champions: "Diciannove partite più di loro, noi abbiamo speso molte energie. Ci è mancato quel centimetro in più per poter fare la differ ... 🔗gazzetta.it scrive