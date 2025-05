Inter Marotta "blinda" Inzaghi | "Il ciclo non è finito normale che voglia delle risposte dalla società"

In un'intervista recente, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha evidenziato il suo sostegno a Simone Inzaghi, affermando che il ciclo dell'allenatore non è ancora concluso. Marotta ha sottolineato l'importanza di fornire risposte chiare alla squadra e ai tifosi, durante il Media Day, per affrontare le sfide future con rinnovato slancio e determinazione.

