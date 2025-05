Inter Inzaghi sul futuro | Ci sono offerte parleremo E Marotta punge il Napoli

Simone Inzaghi si esprime sul suo futuro alla guida dell'Inter, mentre circolano voci di offerte da altri club. L'allenatore, nell'intervista odierna, affronta la questione rimanendo aperto a dialoghi, mentre il dirigente Marotta lancia una frecciata al Napoli. Scopriamo le ultime novità sulla situazione del tecnico e le dinamiche di mercato che coinvolgono la squadra nerazzurra.

(Adnkronos) – Simone Inzaghi parla del suo futuro. Il tecnico dell’Inter è da tempo al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai nerazzurri, con diversi club che si sarebbero informati sulla situazione dell’ex allenatore della Lazio. Oggi, lunedì 26 maggio, è stato proprio Inzaghi ad allontanare le indiscrezioni sul suo futuro: “La società mi conosce bene, è la stessa cosa successa anche negli altri anni. Ci sono richieste, dall’estero, dall’Italia, dall’Arabia. Ma sarebbe folle pensare a quello”, ha detto nel media day organizzato dall’Inter verso la finale di Champions League contro il Psg... 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Inter, Inzaghi sul futuro: “Ci sono offerte, parleremo”. E Marotta punge il Napoli

Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi, per l'Inter il futuro non è in discussione. Ma l'Arabia tenta l'allenatore; Inzaghi, futuro all’Inter con un rinnovo diverso dall’ultimo (che generò malcontento); Inter, il futuro di Inzaghi è congelato e non è così scontato come sembra (Tuttosport); Inzaghi, Champions e addio: in Arabia sono sicuri, andrà all'Al-Hilal. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, Inzaghi sul futuro: "Ci sono offerte, parleremo". E Marotta punge il Napoli - (Adnkronos) - Simone Inzaghi parla del suo futuro. Il tecnico dell'Inter è da tempo al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai nerazzurri, con diversi club che si sarebbero informati s ... 🔗Segnala msn.com

Inter, Inzaghi: "Richieste dall'Italia, dall'estero e dall'Arabia. Ma è folle pensare adesso al mio futuro" - L`Inter inaugura in Pinetina la settimana che accompagnerà la squadra in finale. Un countdown che è partito con il Media Open Day UEFA e la consueta conferenza stampa. 🔗msn.com scrive

Inter-Inzaghi, arrivano novità importanti sull’Arabia: il punto de La Repubblica - L'Inter si sta preparando all'appuntamento più importante della stagione ma 'La Repubblica' ha fatto il punto sul futuro di Inzaghi. 🔗Riporta spaziointer.it

Simone Inzaghi: Bayern e Barcellona sono il passato, il futuro è sabato e su chiama PSG.