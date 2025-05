Inter inizia il countdown per Monaco! La situazione

L'Inter si prepara a affrontare il PSG nell'ultimo atto della Champions League, dopo l'amara conclusione della stagione in Serie A. Con il tecnico Simone Inzaghi che ha concesso due giorni di riposo alla squadra, ora è il momento di focalizzarsi sulla sfida cruciale in arrivo a Monaco. Il countdown è iniziato: l'ambizione di un grande finale è più viva che mai.

La giornata odierna alla Pinetina è stata dedicata ai media, con giornalisti e operatori presenti per seguire da vicino i nerazzurri tra interviste e immagini esclusive dal campo...

INTER CLUB PALAZZOLO inizia il countdown verso la finale di Monaco 31 maggio 2025