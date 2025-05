Inter finale Champions sul maxischermo di San Siro | prezzi e modalità di vendita

L'attesa cresce freneticamente in casa Inter per la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, in programma il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco. Per i tifosi che non potranno essere presenti, San Siro offrirà la possibilità di seguire l'evento su maxischermo. Scopriamo i dettagli sui prezzi e le modalità di vendita dei biglietti per questa imperdibile occasione di tifo collettivo.

(Adnkronos) – Cresce l'attesa in casa Inter per la finale di Champions League. I nerazzurri sfideranno il Paris Saint Germain nell'ultimo atto della massima competizione europea, sabato 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Saranno circa 18mila i tifosi dell'Inter che voleranno in Germania per assistere al match, a distanza di due anni dall'ultima.

